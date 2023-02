Pasta med blåskjell

Finhakk hvitløk og sjalottløk. Varm en romslig gryte, tilsett olje og fres hvitløk og sjalottløk under omrøring til løken er blank og myk.

Finhakk hvitløk og sjalottløk. Varm en romslig gryte, tilsett olje og fres hvitløk og sjalottløk under omrøring til løken er blank og myk.

Tilsett blåskjell og rør alt godt sammen. Hell i hvitvin, legg på lokk og damp skjellene til de har åpnet seg. (Rist på gryten ett par ganger under veis i dampingen.)

Tilsett blåskjell og rør alt godt sammen. Hell i hvitvin, legg på lokk og damp skjellene til de har åpnet seg. (Rist på gryten ett par ganger under veis i dampingen.)