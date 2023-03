Pasta carbonara med fløte

Pasta er en sikker vinner på ethvert middagsbord. Fridtjof Nilsen er blant annet kjent fra TV-skjermen som programleder for bakekonkurransen «Kakekrigen» og deler her sin oppskrift på pasta carbonara med fløte og bacon.

– Jeg har alltid syntes det har vært gøy med mat, og spesielt når man lager det selv. Min kjæreste Katrine er også veldig flink til å lage mat, så det er noe vi bruker mye tid på. Det beste jeg vet er når vi begge to står på kjøkkenet sammen, har god tid, et glass rødvin og lager mat sammen.