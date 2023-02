Kjevle ut pastaen for hånd, eller bruk en pastamaskin. Kna deigen litt og kjevle den ut så den passer bredden på pastamaskinen. Still maskinene inn på det bredeste hakket og kjør deigen gjennom. Brett deigen to ganger og kjør den gjennom maskinen på nytt. Fortsett sånn to til tre ganger på hvert hakk. Når du er fornøyd med tykkelsen på pastaen er den klar til videre bruk, enten du skal lage tagliatelle eller ravioli. Det kan være lurt å tørke den litt før koking, for eksempel hengende over en stokk, omtrent 30 minutter.