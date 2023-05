Skjær eplene i smale båter. Ha eplebåtene, sukker og kanel i en brødpose. Knyt igjen posen og rist godt slik at sukker og kanel blir jevnt fordelt.

Smelt en god skje smør i en stekepanne og fres halvparten av eplene. Hell over godt med pannekakerøre når eplene har begynt å mykne.

Stek pannekaken over middels varme til røren har stivnet, men pannekaken fortsatt har en litt fuktig overflate. Bruker du et lokk går det litt fortere.

