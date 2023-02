Dulce de leche

Legg den uåpnede boksen med søt kondensert melk i kokende vann og la det småkoke i cirka 2,5 time. Pass på at det hele tiden er nok vann i kasserollen slik at boksen til enhver tid er dekket av vann. La boksen bli helt avkjølt før du åpner den. Ferdigkokte, uåpnede bokser har lang holdbarhetstid, så du kan like gjerne koke et par-tre bokser når du først er gang.