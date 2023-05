Sneglepannekaker

Del den andre bananen i to på langs, mos den ene halvdelen sammen med kanel og brunt sukker. Ta litt under halvparten av pannekakerøren over i en egen bolle og bland inn bananmosen så du får en lys, og en mørkere brun røre. Finn frem to plastposer, tøm rørene i det ene hjørnet og vri toppen rundt.