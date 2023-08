Crepe eller dessertpannekaker skal være tynnere enn tynnest og serveres med for eksempel is og bær. Denne oppskriften på pannekaker med rørte blåbær er en slik crepes-oppskrift, og pannekakene kan like gjerne spises til middag, selv om det da ofte må en hel stabel til.



Til pannekakene rører du friske eller frosne blåbær med sukker til du synes det er passe søtt, eller du kan bruke ferdig blåbærsyltetøy. Stryk på, rull sammen og nyt!