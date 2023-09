Gresskarpai med bacon, løk og chèvre

Skjær gresskarkjøttet i tynne båter eller skiver og ha alt over på et stekebrett eller i en passende ildfast form.

Tilsett hvitløk i skiver og rosmarinblader. Hell over en god klunk olivenolje, krydre med salt og pepper og vend alt godt sammen. Bak gresskarbitene i ovn ved 180 grader til bitene begynner å bli møre.

