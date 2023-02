Lag paideigen: Rør sammen smør, sukker og salt med en tresleiv til det er mykt og kremet. Bland inn melet etterfulgt av eggeplommene og spiseskjeer iskaldt vann. Bland sammen til en myk ball, tilsett litt mer vann hvis deigen er for smulete (bare elt inn tilstrekkelig til deigen henger sammen). Pakk deigen inn i plastfolie og legg den i kjøleskapet i minst en time (helst over natten).

Du kan også bruke food processor til å lage paideigen, men pass på at du ikke kjører den for lenge.