Rømmegrøt

Tidligere ble rømmegrøten ansett som festmat som ble servert ved de store anledninger. I dag er rømmegrøt noe jeg forbinder med fjellturer, sommer og seterliv.

Kanskje må du være født før 1960 for å like rømmegrøt. Uansett; tar du sjansen, så får du her servert en enkel oppskrift.