Fiskesuppe med kokosmelk

Denne deilige fiskesuppen med kokosmelk har du klar på under en halvtime. Tilsett biter av torsk på tampen av tilberedningstiden for å få et perfekt resultat.



Fiskesuppen smakssettes med red currypaste, hvitløk og ingefær, og toppes med pillede reker. Dette er en perfekt fiskemiddag både til hverdags og i helgen.



Hvis du heller vil lage en klassisk variant, bør du prøve denne fiskesuppen.