Oppskrift av Hanne-Lene Dahlgren.



-- Kebab er noe de fleste nordmenn har et forhold til. Jeg har vokst opp i Drammen, og tror ikke jeg har vært på byen en eneste gang uten å møte noen med kebab i hånda og et fornøyd smil om munnen.



Vi elsker kebab her i landet. Så da var det jo bare å eksperimentere seg frem til en digg veggisvariant da, og jammen begynte ikke jeg å like kebab i prosessen også.



Tips: Alt kan forberedes dagen i forveien. Bare varm opp soppen igjen før servering.



Oppskrift/foto: «En skikkelig digg kokebok 3» av Hanne-Lene Dahlgren/Mats Dreyer