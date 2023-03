Helstekt kalkunfilet

Løft brystet over i en passende ildfast form og slå over alt fettet fra pannen. Stikk inn et steketermometer og stek brystet videre i ovn ved 125-150 grader til kjernetemperaturen når 65 grader. Størrelsen og tykkelsen på kalkunbrystet eller fileten kan varierer ganske mye – og det vil da også steketiden. Husk at temperaturen vil stige ytterligere et par grader etter at du har tatt kjøttet ut av ovnen, så ta det ut litt i forkant.