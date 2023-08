Kremet kylling med hvitløk og spinat

Bryst med skinn, surret i fløtesaus med hvitløk og estragon er en favoritt det er vanskelig å gå lei. Men vær nøye med at skinnet blir skikkelig sprøtt i første runde, med sprøtt kyllingkinn blir nemlig alt så meget bedre. Fløte, estragon og kylling er en helt nydelig kombinasjon, men får du ikke tak i estragon kan du prøve deg med kjørvel, persille eller basilikum. Funker bra det og!



Tips: Estragon kan erstattes med kjørvel, persille eller basilikum.



Serveres for eksempel med ris og en frisk grønn salat.



Legg gjerne noen urteblader (som for eksempel estragon, persille eller basilikum) under skinnet på kyllingen.



I 2021 har Lise Finckenhagen et kommersielt samarbeid med Prior. Oppskriftene Finckenhagen leverer til VG og Godt bestemmes i samarbeid med redaksjonen, og tekstene godkjennes av journalistene på Godt. Oppskriftene er uten kommersielle bindinger eller produktplasseringer.