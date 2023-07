Kylling i mangosaus består av kyllingfilet som har kost seg i en sødmefull og frisk kremet saus laget på mangochutney. Denne har erfaringsmessig et stort potensiale blant de yngre i familien. Ris og nanbrød passer godt som tilbehør.

Tips: Mangochutney finnes i både milde og sterke utgaver, og med forskjellig sukkerinnhold. Velg den du liker best selv. Er kyllingfiletene små - kan du bruke et par ekstra. For enkelhetens skyld kan du droppe bruningen. Krydre kyllingen med salt og pepper, legg kyllingen over i formen, hell over sausen og fortsett som beskrevet.