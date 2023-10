Denne helstekte kalkunen har fått ligge i en krydret salt- og sukkerlake før steking for et saftigere og mer smakfullt resultat. Laken kan du gjerne krydre med andre ingredienser, så her er det bare å prøve seg frem.



Kalkunen kan gjerne stekes ved lavere temperatur, for eksempel 100 grader, men da må steketiden forlenges. Da kan det være lurt å først steke kalkunen ved 250 grader i cirka 20 minutter slik at fuglen får fin farge, før du senker temperaturen og steker videre. En helstekt marinert kalkun på cirka 5 kilo, vil ta cirka 16 timer å steke på denne måten.



Vil du heller prøve å steke kalkun med urtesmør, kan du sjekke ut denne oppskriften på helstekt kalkun. Her har vi også samlet det beste tilbehøret til kalkun!