Kyllingform med eple og jordskokk

Dette er en «alt i en panne»-rett som ikke krever all verdens innsats. Bruk jordskokker med tynt skall og skrubb jordskokken godt før bruk. Den trenger nemlig ikke å skrelles, men da er det ekstra viktig at alle kriker og kroker er skikkelig vasket.



Epler kan erstattes med pærer eller plommer, sitronmengden kan du justere selv, men litt sitron på jordskokkene hindrer dem fra å bli grå og triste - også gir jo selvsagt sitronen masse friskhet og nydelig smak.



Timian kan byttes ut med rosmarin og lårene kan med fordel dryppes med litt flytende honning for ekstra sødme.