Helstekt kalkun er en klassiker som aldri går av moten. Mange liker å servere kalkun til nyttårsfeiringen, eller i andre lystige lag.



Fersk kalkun er å foretrekke fremfor frossen, men velger du en frossen fugl skal den tines stille og rolig i kjøleskap. Dette tar litt tid, cirka 2-3 døgn avhengig av størrelsen. Beregn cirka 500 gram kalkun per person.

I jakten på saftig kjøtt har jeg laget et kryddersmør som jeg fyller innunder brystskinnet. På den måten tilføres både smak og saftighet underveis i hele stekeprosessen, men du må fortsatt være flink med både stell og pensling i tillegg, for fuglen din trenger det. Hvis du synes urtesmøret under skinnet blir for komplisert, kan du droppe det i oppskriften.

Det er en liten utfordring å få perfekt stekte bryst og lår samtidig. Er lårene fortsatt ikke helt stekt ved servering, kan du la de ettersteke mens du nyter det saftige brystet. Mitt tips er altså å ta kalkunen ut av ovnen når brystet er perfekt, presentere kalkunen hel, for så å eventuelt ettersteke lårene i ovnen mens brystet nytes. Server lårene på neste runde.



Perfekt tilbehør til kalkunen: Waldorfsalat, stuffing i form og fløtesaus