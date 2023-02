Dypp lårene i en gryte med kokende vann i to minutter. La dem renne godt av.

Bland sammen soyasaus og sukker. Gni lårene inn med blandingen, og la de ligge utildekket i kjøleskapet i minst et par timer eller gjerne natten over.

Legg lårene med fettsiden opp i en ildfast form. Stek dem ved 150 grader i ca. to timer. Skru opp varmen til 200 grader og stek til skinnet blir helt sprøtt.

Lag pannekaker: Sikt melet over i en bolle. Tilsett vann og olje og arbeid deigen sammen til den blir helt glatt og smidig. Pakk deigen i plastfilm og la den hvile i 10 minutter.

Pensle halvparten av pannekakene med sesamolje. Legg de andre pannekakene oppå, slik at du får doble pannekaker. Bruk en tørr varm stekepanne og stek en dobbel pannekake om gangen. Stek raskt på begge sider, til de får gylne flekker og bobler litt opp.

