Her deler jeg oppskriften på kanskje min mest populære oppskrift på asiatiske kyllingspyd. Spydene blir servert med en ferskendipp som passer ypperlig til den soyamarinerte kyllingen.



Tips: Sambal oelek er en chilipaste du finner i de orientalske hyllene på de fleste matbutikker. Samme gjelder for ketjap manis og fish sauce. Det fine med disse er at har du kjøpt dem en gang, kan du ha dem lenge i kjøleskapet, og det kan brukes til en rekke retter!