Kylling er godt og enkelt å grille og kan lages på mange måter. En populær gresk rett er kylling souvlaki - som rett og slett er marinert og grillet kjøtt på spyd. Kjøttet bør ligge i marinaden i 3-4 timer, helst over natten.



Tips: Bruker du grillspyd av tre, kan disse bløtlegges en halvtime før for å unngå at de begynner å brenne under grillingen.



Prøv gjerne også oppskriften på souvlaki av svinenakke og en liten vri.