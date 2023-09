Løft kjøttet over i en ildfast form og hell over alt stekefettet fra pannen. Nå har du flere muligheter. Enten langtidssteke kjøttet ved 60 grader i ovnen i cirka 1 time, eller stek det ved 150 grader i cirka 20 min. Snu litt på kjøttet underveis – uansett stekemetode. Bruk gjerne et steketermometer, for rosa kjøtt bør kjernetemperaturen være mellom 58-60 grader. Flatbiffen er som regel veldig mør og bør absolutt ikke overstekes. La kjøttet hvile før servering (ved langtidssteking er det ikke så viktig).