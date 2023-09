Saftige og smakfulle elgkarbonader er en fulltreffer, enten det er til familiens hverdagsmiddag eller i selskapelige anledninger. Det finnes mange ulike oppskrifter. Disse karbonadene er ispedd litt fløte og er ekstra gode.



Tips: Det smaker også godt med et varmt karbonadesmørbrød med stekt løk og salat eller du kan sette et stort fat med elgkarbonader sammen med varmrettene på et koldtbord.



Foto: Mari Svenningsen/Opplysningskontoret for egg og kjøtt