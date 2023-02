Elgstek

Elgstek er en tradisjonsrik søndagsmiddag i mange bygder i Norges land. Elgsteken er lett som en lek å lykkes med! Bruk steketermometer og du er garantert et supert resultat og fornøyde middagsgjester.

Kilde: Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt/Mari Svenningsen