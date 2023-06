Souvlaki - greske grillspyd

Pannebrød

Lag pannebrødene i god tid før du griller kjøttet. Smuldre gjæren i en bakebolle. Tilsett vann og rør til gjæren er oppløst. Tilsett mel, sukker, salt og olivenolje. Arbeid deigen sammen til en jevn og litt klissete deig. Drypp over litt ekstra olje, samle deigen til en rund klump og pass på at bakebollen er smurt med litt olje. Dekk til med plastfilm og et kjøkkenhåndkle over der igjen. La deigen heve til dobbel størrelse.

