Saftige nakkekoteletter med honning, sennep og nektarinsalat

Tykke og saftige nakkekoteletter med søt honning- og sennep-glaze sammen med en enkel nektarinsalat er overraskende fort gjort. Noen mener at koteletter må stå tre kvarter i ovnen, men det mener nå i hvert fall ikke jeg. Sørg bare endelig for at middagskotelettene kommer fra glade griser. Det er det verdt å betale litt ekstra for!

Tips:

Kotelettene kan også stekes over høy varme/grilles i en grillpanne. Som ekstra tilbehør passer det godt med stekte poteter.