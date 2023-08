Koteletter med pastinakk og epler

Rens og vask pastinakk og poteter. Skjær pastinakken i grove staver og del potetene i grove biter eller kløfter (små poteter kan deles i to). Ha pastinakk og poteter over i en passende ildfast form. Drypp over olivenolje og krydre med salt og kvernet pepper. Tilsett knust hvitløk (knust med bredsiden av kniven) og noen urtekvaster.