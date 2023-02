Lag kålrotstappen først: Rens, skrell og del grønnsakene i jevne biter. Ha alt over i en kjele. Tilsett vann så det dekker grønnsakene, og en god klype salt. Kok grønnsakene helt møre. Hell av kokevannet og mos grønnsakene. Tilsett smør og smak til med salt og pepper.

