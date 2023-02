Klapp kjøttet tørt med kjøkkenpapir og gni det godt inn med rub, salt og sukker. Mengde krydder kan du gjerne justere selv, vil du har mere rub så bruker du det. La gjerne kjøttet få ligge å «marinere» i et par tre timer, eller natten over i kjøleskap.

Varm ovnen til 110 grader. Legg kjøttet over i en passende ildfast form og hell i eplemosten. Dekk formen med aluminiumsfolie, klem folien godt rundt formen slik at det blir tett. Sett formen i ovnen og la kjøttet stå i 8-10 timer.

