LAG RUB: Bland alt sammen og oppbevar kryddermiksen på et glass med tett lokk.

LAG RUB: Bland alt sammen og oppbevar kryddermiksen på et glass med tett lokk.

Skjær vekk svoren og fettlaget under svoren hvis du bruker tynnribbe. Riv av den tynne seige membranen/hinnen som ligger over bena (pirk litt i kanten til du får skikkelig tak - og dra den av). Klapp kjøttet godt inn med rub på alle sider og kanter.

Skjær vekk svoren og fettlaget under svoren hvis du bruker tynnribbe. Riv av den tynne seige membranen/hinnen som ligger over bena (pirk litt i kanten til du får skikkelig tak - og dra den av). Klapp kjøttet godt inn med rub på alle sider og kanter.