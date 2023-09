Røkte svineknoker

En kan si mye om kraftkost som dette. Men godt er det. Skikkelig godt. Men kjøttet må koke lenge nok – eller rettere sagt: trekke lenge nok. Hold det like under kokepunktet i tre timer, og skjerp det under sterkere varme i stekeovnen.

Det er liten grunn til å lete frem det mest fisefine tilbehøret. Vi foreslår kålrotstuing. Og det er det.

Kilde: Adresseavisen. Foto: Kim Nygård