Svineknoke i øl og eplemost

Skyll knokene godt i kaldt vann. Legg dem over i en kasserolle som akkurat rommer knokene. Hell over øl og eplemost. Fyll på med vann til det så vidt dekker knokene. Kok opp, og la knokene trekke (vannet skal ikke koke men ligge på rundt 85 grader) under lokk i ca 3 timer.