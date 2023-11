Glasert ribbe

Sjekk at bena er saget helt over og fjern eventuelle rester av spon. Rut opp svoren (hvis det ikke allerede er gjort), skjær gjennom svoren og ned i spekket, men ikke ned i kjøttet. Rut helst parallelt med bena slik at det blir enklere å skjære den ferdigstekte ribba i pene biter.

Sjekk at bena er saget helt over og fjern eventuelle rester av spon. Rut opp svoren (hvis det ikke allerede er gjort), skjær gjennom svoren og ned i spekket, men ikke ned i kjøttet. Rut helst parallelt med bena slik at det blir enklere å skjære den ferdigstekte ribba i pene biter.