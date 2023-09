Ha i tomatpure og rør om slik at tomatpureen også blir litt «stekt». Hell over vinen og la det boblekoke i 5-10 minutter, til vinen har blitt redusert til omtrent halvparten. Hell i kraften og gi det hele et skikkelig oppkok. Rør godt med jevne mellomrom slik at ingenting fester seg i bunnen av gryten.