Biff tartar

Biff tartar er en deilig og klassisk rett som passer til dager man skal lage noe ekstra godt.

Tips: Lag sprø «krønsj» av brødrester. Skjær eller riv litt brød i små biter. Stek brødbitene helt sprø i en panne med smør og olje. Dryss over litt salt og la de sprø bitene få dryppe av seg på litt kjøkkenpapir. Deilig som topping på biff tartar.

Majonestips: Det aller enkleste er å lage majonesen ved hjelp av en stavmikser. Ha alle ingrediensene til majonesen over i en høy, smal beholder (viktig at beholderen ikke er for vid, stavmikseren skal akkurat få plass). Sett stavmikseren i bunnen av beholderen, miks til det begynner å tykne, løft stavmikseren rolig opp til overflaten mens du mikser - og vips så er majonesen til biff tartar-en ferdig.