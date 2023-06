Grillet entrecôte

Glem for en gangs skyld potetbåtene og de obligatoriske tre desiliter med fredagsbéarnaise. Får du tak i en stor entrecôte med fin marmorering, har du etter vår mening et av de mest smakfulle kjøttstykkene her til lands, og da er det jo synd å drukne smaken i grillkrydder og béarnaise i pose. «Less is more»-prinsippet gjelder for denne italienske herligheten, mener grillentusiastene Erlend Ytreeide og Anders Halvorsen.



Tagliata betyr oppskåret stek på italiensk.



Husk å ta ut biffen i god tid før grilling, slik at det er romtemperert når den skal på den varme grillen.



Tips: Grill biffen på direkte varme for å få en god grillskorpe. Husk å la kjøttet hvile i noen minutter før servering.

Foto: Stian Broch