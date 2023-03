Legg kjøttet over i en mellomstor tykkbunnet kasserolle. Ha løken over i pannen, senk temperaturen noe og la det frese til løken blir blank og myk. Rør jevnlig slik at det ikke fester seg i bunnen. Tilsett hvitløk og ingefær og la det frese videre i cirka 5 minutter (tilsett litt mer olje hvis nødvendig og rør jevnlig). Ha i stjerneanis og sort pepper underveis.