Surf and turf

En choronsaus er i utgangspunktet en bearnéssaus tilsatt tomatpuré. Start med eggeplommene, tørket estragon og estragoneddiken i et glass eller stålbolle. Plasser bollen over en kjele med kokende vann og visp jevnt til massen tykner. Dette tar litt tid, så vær tålmodig. Blir varmen for høy, blir massen kornete som eggerøre, og da må du starte på nytt. Når eggene har fått en majoneslignende tykkelse vispes smeltet smør litt etter litt inn i sausen. Smøret må ikke ha for høy temperatur, (40-50 grader). Rør så inn en spiseskje kyllingfond og tomatpuré av god kvalitet, hold sausen varm til servering. Skulle den skille seg, kan du vispe inn en spiseskje kaldt vann. Smak til med salt og pepper.

