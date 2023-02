Temperer kjøttet før grilling. Legg T-benstekene på litt over middels varm grill. Grill på den ene siden i 5-7 minutter, snu biffene og dryss over salt. Grill videre i 5-7 minutter på den andre siden. Snu biffene igjen og dryss salt på den andre siden, legg biffene over på en fjøl og la dem hvile noen minutter. Biffene skal være godt brunet på begge sider og røde inni.