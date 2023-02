Beef Wellington

Lag til et stort rektangel med et dobbelt lag solid plastfolie. Legg skinkeskivene taksteinvis som et «teppe» midt på plastfolien. Smør soppblandingen jevnt og forsiktig utover skinkeskivene. Pensle fileten med sennep og legg den oppå soppen.

Begynn fra den ene langsiden, løft opp folien og pakk sopp og skinke godt rundt indrefileten. Det optimale er at skinkeskivene går hele veien rundt. Pakk rullen stramt inn i folien, og stram til fra begge ender slik at rullen blir fast og jevn. La rullen få hvile i kjøleskapet i ca. 30 minutter.

Tin butterdeigen. Legg platene oppå hverandre og kjevl ut butterdeigen til et stort rektangel på et melet bakebord. Butterdeigsleiven må være stor nok til at du kan pakke den rundt kjøttet.

