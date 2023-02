Pinnekjøtt med kålrotstappe

Hvis du ønsker å brune pinnekjøttet før servering kan du løfte det over på rist (over langpannen) for så å grille det raskt under sterk overvarme i stekeovnen. Pinnekjøttet serveres med kålrabistappe og potetene fra gryten.

Tips: Hvis du lurer på hvor mye pinnekjøtt som beregnes per person, er det for uvannet pinnekjøtt 400 gram per pers, og 500 gram for storspisere. For ferdig utvannet pinnekjøtt beregnes 530 gram per pers og 650 gram for storspisere.