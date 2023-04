En lammefrikassé skal ikke stresses. Her skal kjøttet, som kommer fra de mindre møre delene av lammet, få kose seg stille og rolig til det oppnår en smelt-i-munnen effekt. Dette kan ikke oppnås uten god tid.



Samtidig som kjøttet trekker seg mørt, forvandles kokevannet til en nydelig lammekraft. Dette danner grunnlaget for frikassésausen. Er det lenge siden forrige gang du serverte frikassé, kan jeg nesten garantere deg et gledelig gjensyn, som både liten og stor vil sette stor pris på. Kanskje lokker det frem noen barndomsminner også.