Lammekebab

Kvernet lammedeig gir mange muligheter. Krydret med blant annet spisskummen, kanel, kardemomme og chili blir denne kebab-variant med pitabrød, tahinidressing og granateplekjerner en eksotisk opplevelse som levere maksimalt på smak. Dryss over litt persille eller koriander og gled deg over noe av det beste høsten har å by på.