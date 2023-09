Lam med gresskarpuré

Nå er det sesong for både lam og gresskar, så her kommer oppskriften på en enkel og rask luksushverdagsmiddag. Min favorittstykningsdel på lammet er ytrefileten med fettkant. Det gir kjøttet mye mer smak. Det går fint an å bruke ytrefilet uten fettkant om du heller vil det.

Oppskrift og foto: Julie Ilona Balas/Julies matblogg