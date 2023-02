Bruk en tynn skarp kniv og skjær tett inntil og rundt nøkkelbeinet. Bøy nøkkelbeinet bakover. Stikk kniven inn i kuleleddet og skjær over den store senen. Fjern beinet.

Fortsett med lårbeinet. Før kniven tett inntil og rundt lårbeinet. Når beinet er helt frigjort, skjærer du over senen i leddet og tar ut beinet. Skjær vekk synlige sener/hinner og fettannsamlinger. Sag gjerne av litt av leggen og puss på leggbeinet med en kniv, slik at du får et glatt og fint «håndtak».