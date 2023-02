Lammecarré

Selv om lam i hovedsak er i sesong på høsten, har det også fått en sterk posisjon i påsken. For mange er påskemat gjerne lammelår og stek. Nå utfordrer jeg deg til å bytte ut lammelåret med et nydelig stykke lammecarré og server det med tilbehør som rotmos og rødvinssaus .

Her får du en basis-oppskrift på lammecarré, slik at du kan krydre med det du ønsker. Bruk veldig gjerne et steketermometer så har du kontroll på kjøttets kjernetemperatur og får perfekt kjøtt hver gang!