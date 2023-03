Sjokoladekake i langpanne

En langpannekake passer perfekt til skoleavslutninger, fest i barnehagen, dugnad eller bursdag. Her får du oppskriften på en sjokoladekake i langpanne som alltid funker. Den er saftig og god, og ikke mer avansert enn at du rører den sammen på mindre enn et kvarter. Dette er en sjokoladekakeoppskrift du alltid treffer blink med! Skulle du være så uheldig å steke den litt for lenge, vil den saftige sjokoladekremen på toppen redde deg. Og skulle det motsatte skje, at du steker den litt for lite, vil du få ros for den deilige dessertaktige, bløte konsistensen som gjør at den nærmest smelter på tunga