Halloween-kake med spindelvev

Ha deigen i en rund form (24 cm i diameter) med bakepapir i bunnen. Stek kaken midt i ovnen ved 175°C i 30-35 minutter. Sjekk med en kakenål at kaken er gjennomstekt før kaken tas ut av ovnen.

Ha i melis og pisk kremen opp til den blir helt klumpfri. La mokkakremen avkjøles en liten stund, til du synes at den har passe tykk smørekonsistens.

Ha godt over halvparten av mokkakremen mellom kakebunnene og smør resten på toppen av kaken og nedover kantene. Sett kaken i kjøleskapet.

