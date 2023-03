Visp egg og rømme jevnt i en bolle. Hell blandingen over i kjelen og tilsett mel og natron. Visp forsiktig videre til en jevn røre.

Ha kakerøren i springformen og stek i 45—60 minutter, avhengig av ovn og størrelse på formen. Stikk et trespyd eller kakenål i midten av kaken. Når det ikke sitter igjen røre på pinnen er kaken ferdig.

Lag ostekrem. Visp kremosten glatt og fri for klumper med en håndmikser eller kjøkkenmaskin. Sikt så inn litt og litt melis. Til slutt mikser du inn fløten godt til glasuren får en smørbar konsistens.

