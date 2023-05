Pavlova er et nydelig alternativ til dessert, spesielt når noe skal feires. Den ser pen ut på kakebordet og kan være et effektivt valg når du har lite tid i en hektisk hverdag.



Her har Martine Espeland fra Det Norske Kokkelandslaget laget sin versjon av mini-pavlova med sjokolade! Topp den med bær, frukt og spiselige blomster for en ekstra vakker kreasjon.



Tips: Marengsen kan lages en måned før bruk. Bare husk å oppbevare marengsen i en lufttett boks.



Om ikke mini-marengs var det du hadde sett for deg å lage denne gangen kan du sjekke ut vår pavlova i langpanne eller alle våre andre fristende pavlova-oppskrifter.